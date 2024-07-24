Компетентные органы стран-членов ШОС провели совместные антитеррористические учения

Пекин, 23 июля /Синьхуа/ -- Компетентные органы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ провели совместные антитеррористические учения "Взаимодействие-2024" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /СУАР/ на северо-западе Китая, сообщило во вторник Министерство общественной безопасности /МОБ/ КНР.
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