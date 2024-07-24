Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Компетентные органы стран-членов ШОС провели совместные антитеррористические учения

Пекин, 23 июля /Синьхуа/ -- Компетентные органы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ провели совместные антитеррористические учения "Взаимодействие-2024" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /СУАР/ на северо-западе Китая, сообщило во вторник Министерство общественной безопасности /МОБ/ КНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх