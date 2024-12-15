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Спрос на золото усиливается за счет центральных банков

Спрос на золото усиливается за счет центральных банков

Спрос на золото усиливается за счет центральных банков Татьяна АрестоваЦентральные банки продолжают наращивать объемы покупки золота, что подчеркивает усиление интереса к этому активу как к важному инструменту резервирования.

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