Спрос на золото усиливается за счет центральных банков Татьяна АрестоваЦентральные банки продолжают наращивать объемы покупки золота, что подчеркивает усиление интереса к этому активу как к важному инструменту резервирования.
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