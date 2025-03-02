Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме рассказали об освобождении Часова Яра

В Госдуме рассказали об освобождении Часова Яра

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) освобождают Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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