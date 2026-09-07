Пермь отключена от ресурсов после атаки дронов 7 сентября

В результате атаки дронов ВСУ на Пермь 7 сентября пострадала многоэтажка, отключенная от коммунальных ресурсов.
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