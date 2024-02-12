В зоне СВО погиб бывший студент БГПУ Ярослав Колесов

В Приамурье состоялась церемония прощания бывшим студентом Благовещенского педагогического университета с Ярославом Колесовым, который осенью 2023 года добровольно отправился в зону специальной военной операции на Украине.
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