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ABC News: спецслужбы нашли тело в грузовике, где был подозреваемый в стрельбе в Калифорнии

ABC News: спецслужбы нашли тело в грузовике, где был подозреваемый в стрельбе в Калифорнии

Спецслужбы обнаружили тело мужчины внутри грузовика, где по данным полиции находился подозреваемый в массовой стрельбе в городе Монтерей-Парк в американском штате Калифорния, по итогам которой погибли 10 человек и еще не менее 10 получили ранения.

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