В Барнауле на видео попало, как водителя выбросило из машины на дорогу в ДТП

В Барнауле водителя автомобиля выбросило в момент ночной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент.
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