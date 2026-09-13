Русские танкисты сорвали попытку прорыва бронетехники ВСУ под Добропольем, в то время как штурмовые отряды "Севера" продолжают зачищать окружённую вражескую группировку в Харьковской области.
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