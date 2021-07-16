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График проведения ярмарок в августе 2021 года

График проведения ярмарок в августе 2021 года

План-график проведения ярмарок в августе 2021 года на территории муниципального образования Черноморский район Место проведения ярмарочных мероприятий Дата проведения ярмарочных мероприятий пгт Черноморское, размещение торговых мест согласно решения 110-го (внеочередного) заседания Черноморского сельского совета 1-го созыва от 16 августа 2019 года № 587 «О проведении универсальной ярмарки на территории Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым» Ежедневно в авгус Читайте полную новость на Crimea-news.

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