«Я не вижу разницы между iPhone 13 и iPhone 12», — Стив Возняк снова критикует Apple

Для многих пользователей iPhone 11 и iPhone 12 нет никакого смысла обновляться до серии iPhone 13 Соучредитель Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) заявил, что его iPhone 13 практически неотличим от прошлогоднего смартфона компании из Купертино.
Для многих пользователей iPhone 11 и iPhone 12 нет никакого смысла обновляться до серии iPhone 13 Соучредитель Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) заявил, что его iPhone 13 практически неотличим от прошлогоднего смартфона компании из Купертино.
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