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«Я не вижу разницы между iPhone 13 и iPhone 12», — Стив Возняк снова критикует Apple

«Я не вижу разницы между iPhone 13 и iPhone 12», — Стив Возняк снова критикует Apple

Для многих пользователей iPhone 11 и iPhone 12 нет никакого смысла обновляться до серии iPhone 13 Соучредитель Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) заявил, что его iPhone 13 практически неотличим от прошлогоднего смартфона компании из Купертино.

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