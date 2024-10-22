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Блог частного инвестора

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Перед заседанием ЦБ на рынке царит неопределенность

Перед заседанием ЦБ на рынке царит неопределенность

Рынок акций США уверенно растет шестую неделю подряд, частные инвесторы смотрят позитивно на его дальнейшую перспективу, опрос управляющих активами, который ежемесячно проводит Bank of America, показал, что и там сильны бычьи настроения.

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