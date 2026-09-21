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Царьград

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Сода и мыло помогут очистить застарелый жир с фильтра вытяжки

Сода и мыло помогут очистить застарелый жир с фильтра вытяжки

Застарелый жир на фильтре вытяжки можно удалить, если нанести пасту из соды и мыла на 1–2 часа, затем очистить нейлоновой щеткой.

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