PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

352 подписчика

Во Владивостоке ежедневно проходят рейды на рыбаков

Во Владивостоке ежедневно проходят рейды на рыбаков

В акваториях Владивостока ежедневно проводятся рейды и раздаются напоминания: рыбаков и любителей зимних прогулок по льду предупреждают о возможной опасности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на администрацию города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх