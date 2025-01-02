Во Владивостоке ежедневно проходят рейды на рыбаков

В акваториях Владивостока ежедневно проводятся рейды и раздаются напоминания: рыбаков и любителей зимних прогулок по льду предупреждают о возможной опасности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на администрацию города.
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