Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Коэффициент «3» геометрической прогрессии этнопреступности

Из года в год этнопреступность в стране растёт в геометрической прогрессии с коэффициентом «3»! Только недавно в материале «"Крокус" будет возвращаться» вновь повторял, что этнопреступность растёт как на дрожжах, в три раза (!) каждый год, а органы государственной власти на это почти никак не реагируют, предпочитают забалтывать критичность ситуации.

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