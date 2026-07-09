ТАСС: жители Херсона передают русским военным данные о перемещении ТЦК

Благодаря действиям подполья удалось ликвидировать одного из "людоловов".Жители Херсона передают военнослужащим русской армии информацию о перемещении сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).
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