Театр абсурда

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«Иуда в погонах»: лётчик-предатель угнал вертолёт на Украину и сдался врагу. Члены экипажа убиты (видео)

«Иуда в погонах»: лётчик-предатель угнал вертолёт на Украину и сдался врагу. Члены экипажа убиты (видео)

9 августа грузовой вертолёт Ми-8 российских войск, перевозящий запчасти пропал с радаров и окончательно исчез.

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Комментарии
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Ольга Скобликова
Глупости не пишите.
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22 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
не только тех командиров и особистов ,но и их семьи поехали бы на Колыму!
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22 час.
Svetlana Kuzmina
Этот мерзавец ещё не понимает, что он не успеет воспользоваться своим богатством, как придёт его КОНЕЦ.
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19 час.

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