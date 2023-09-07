Театр абсурдаПолитикаПодписаться«Иуда в погонах»: лётчик-предатель угнал вертолёт на Украину и сдался врагу. Члены экипажа убиты (видео) 9 августа грузовой вертолёт Ми-8 российских войск, перевозящий запчасти пропал с радаров и окончательно исчез.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииОльга СкобликоваГлупости не пишите.Ответить22 час.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСне только тех командиров и особистов ,но и их семьи поехали бы на Колыму!Ответить22 час.Svetlana KuzminaЭтот мерзавец ещё не понимает, что он не успеет воспользоваться своим богатством, как придёт его КОНЕЦ.Ответить19 час.
Свежие комментарии