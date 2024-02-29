Армия России продолжит освобождать новые и новые территории под Донецком, а ВСУ столкнутся с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки, заявил старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью американскому изданию Newsweek.