Армия России продолжит освобождать новые и новые территории под Донецком, а ВСУ столкнутся с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки, заявил старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью американскому изданию Newsweek.
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