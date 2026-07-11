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Игрок в настольный теннис Сидоренко о 2-м месте на турнире в США: «Пока больше ощущаю расстройство»

Игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко прокомментировал свое выступление на престижном турнире United States Smash в Лос-Анджелесе.

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