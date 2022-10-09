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Осечка «Зенита», ничья в дерби Москвы, «Локо» уволил Цорна и Циннбауэра после 0:4, Холанд опять забил, победы «Милана» и «Реала», Евро не расширят, новый план Суперлиги и другие новости

Осечка «Зенита», ничья в дерби Москвы, «Локо» уволил Цорна и Циннбауэра после 0:4, Холанд опять забил, победы «Милана» и «Реала», Евро не расширят, новый план Суперлиги и другие новости

Доброе утро, друзья! Ловите наш традиционный дайджест новостей ☀️ 1. «Зенит» не выиграл у «Факела» в гостях (1:1), прервалась серия из 7 побед питерцев в Мир РПЛ.

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