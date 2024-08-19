«Приносили переписки в полицию»: как вскрылось насилие в спецшколе Екатеринбурга

Вскрыть факты сексуального насилия над младшеклассниками в екатеринбургской спецшколе №124 правоохранителям помогли четверо неравнодушных юношей, которые случайно узнали о случившемся от одного из потерпевших.
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