Роль мультикультурализма в поражении Запада

Геннадий Исаков Нельзя сравнивать СВО с Великой отечественной. Тогда всех скрепляла единая советская идеология, по которой все граждане товарищи и братья, и вся страна - их общий дом, а потому все как один встали на защиту и все вместе одолели всех врагов, а теперь граждан ничто не скрепляет, богатство народа разграбили, общество разделили на хозяев и прислужников, а остальных на частников, борющихся за личное выживание и делающих себе деньги на трудностях народа и даже на войне, не пренебрегая воровством, обманом, аферами. Солдаты воюют, а не страна. Страна продолжает жить своей жизнью.

И Искандер "Следует озаботиться практическими выводами из ситуации, в которой сейчас оказался Запад"... И когда, спрашивается, власть озаботится практическими выводами, а не болтовнёй думаков, из ситуации с т.н. "мигрантами",, которых в угоду Западу ЕР натащила в Россию?