Ростислав Ищенко © REUTERS / Chris J Ratcliffe Запад объявил России войну на истощение и проигрывает её.
Роль мультикультурализма в поражении Запада
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Исаков
Нельзя сравнивать СВО с Великой отечественной. Тогда всех скрепляла единая советская идеология, по которой все граждане товарищи и братья, и вся страна - их общий дом, а потому все как один встали на защиту и все вместе одолели всех врагов, а теперь граждан ничто не скрепляет, богатство народа разграбили, общество разделили на хозяев и прислужников, а остальных на частников, борющихся за личное выживание и делающих себе деньги на трудностях народа и даже на войне, не пренебрегая воровством, обманом, аферами. Солдаты воюют, а не страна. Страна продолжает жить своей жизнью.
Ответить
1 м.
И
Искандер
"Следует озаботиться практическими выводами из ситуации, в которой сейчас оказался Запад"... И когда, спрашивается, власть озаботится практическими выводами, а не болтовнёй думаков, из ситуации с т.н. "мигрантами",, которых в угоду Западу ЕР натащила в Россию?
Ответить
1 м.
Одиссей
Меня зацепил другой абзац: "Сейчас, в результате десятилетий политики мультикультурализма, традиционная протестантская этика Запала разрушена. Мигранты, составившие новый маргиналитет, больше никуда не рвутся. Им не надо выше, их и так всё устраивает. На родине они бы никогда не получили такой уровень комфорта и достатка, который даёт жизнь на пособие на Западе. Для мигрантов война опасна тем, что правительства отдают приоритет военным расходам и их пособия начинают опасно сокращаться." Меняем "протестантскую" на православно-исламскую, Запад - на Россию - и получаем ситуацию в наших же палестинах. Надо полагать, что и результаты будут аналогичными - если начальство не одумается.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии