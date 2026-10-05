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МОСИНФОРМ

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Свыше 190 человек пострадали в ДТП в Москве за прошедшую неделю

Свыше 190 человек пострадали в ДТП в Москве за прошедшую неделю

На дорогах Москвы с 28 сентября по 4 октября произошло 182 ДТП. Аварии унесли жизни пяти человек, еще 191 пострадал.

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