Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Полянский оценил возможность диалога с Западом по контролю над вооружениями

Полянский оценил возможность диалога с Западом по контролю над вооружениями

Диалог между Россией и США по теме контроля над ракетно-ядерными вооружениями невозможен в условиях попыток стран Запада нанести России «стратегическое поражение», для обсуждения этого вопроса необходима смена западного антироссийского вектора.

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