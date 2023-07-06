Владимир Рубашевский рассказал, как проходят романтические свидания в ИК 17

"Мы находимся в комнате длительных свиданий. Здесь есть и комната кратких свиданий, где любые желающие родственники с осужденными могут находиться и общаться без присутствия администрации", - рассказывает Владимир Рубашевский, Осужденному ИК 17.
"Мы находимся в комнате длительных свиданий. Здесь есть и комната кратких свиданий, где любые желающие родственники с осужденными могут находиться и общаться без присутствия администрации", - рассказывает Владимир Рубашевский, Осужденному ИК 17.
Свежие комментарии