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Владимир Рубашевский рассказал, как проходят романтические свидания в ИК 17

Владимир Рубашевский рассказал, как проходят романтические свидания в ИК 17

"Мы находимся в комнате длительных свиданий. Здесь есть и комната кратких свиданий, где любые желающие родственники с осужденными могут находиться и общаться без присутствия администрации", - рассказывает Владимир Рубашевский, Осужденному ИК 17.

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