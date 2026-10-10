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Аналитик Чмут: Украина потеряла самолеты из-за советских ракет Р-73 и Р-60

Аналитик Чмут: Украина потеряла самолеты из-за советских ракет Р-73 и Р-60

Украинский аналитик, глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько самолетов из-за старых ракет для перехвата реактивных дронов.

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