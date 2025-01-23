В Челябинской области определились с планами на картошку и пшеницу

В минсельхозе Челябинской области озвучили планы на урожай нынешнего года. По информации пресс-службы министерства, регион сохранит позиции лидера в УрФО по основным видам сельхозпродукции, в том числе по зерновым и картофелю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии