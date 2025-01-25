Из-за детонации снаряда пострадали люди

Место событий - Горловка, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию местных властей в соцсети.«По актуализированным данным, в результате детонации суббоеприпаса ВФУ типа «колокольчик» по улице Кирова вечером 24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии