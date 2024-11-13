Сегодня в Калуге ожидается отключение воды в нескольких районах

13 ноября с 10:00 до 18:00 в Калуге ожидается отключение холодного водоснабжения из-за ремонта на Северном водозаборе13 ноября с 10:00 до 18:00 в Калуге ожидается отключение холодного водоснабжения из-за ремонта на Северном водозаборе.
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