НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Сегодня в Калуге ожидается отключение воды в нескольких районах

Сегодня в Калуге ожидается отключение воды в нескольких районах

13 ноября с 10:00 до 18:00 в Калуге ожидается отключение холодного водоснабжения из-за ремонта на Северном водозаборе13 ноября с 10:00 до 18:00 в Калуге ожидается отключение холодного водоснабжения из-за ремонта на Северном водозаборе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх