Сегодня в Калуге ожидается отключение воды в нескольких районах

13 ноября с 10:00 до 18:00 в Калуге ожидается отключение холодного водоснабжения из-за ремонта на Северном водозаборе13 ноября с 10:00 до 18:00 в Калуге ожидается отключение холодного водоснабжения из-за ремонта на Северном водозаборе.