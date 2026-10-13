13 октября 1921 года в городе Карс был подписан мирный договор между Турцией и тремя закавказскими советскими республиками – Азербайджаном, Арменией и Грузией, позицию которых определяла Москва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M В три раза увелич...
- США выступают за ...
- Путин освободил Л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым