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Как большевики отдали Арарат Турции. 105 лет Карсскому договору

Как большевики отдали Арарат Турции. 105 лет Карсскому договору

13 октября 1921 года в городе Карс был подписан мирный договор между Турцией и тремя закавказскими советскими республиками – Азербайджаном, Арменией и Грузией, позицию которых определяла Москва.

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