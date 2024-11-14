Правительство подготовило демографическую стратегию «семейноцентризма»

Власти хотят улучшить правила предоставления маткапитала, а также награждать «многовнуковых» дедушек и бабушекПравительство по поручению президента РФ разработало Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России до 2036 года.
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