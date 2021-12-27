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В Канске нашли тела семьи из четырех человек в квартире

В Канске нашли тела семьи из четырех человек в квартире

В понедельник, 27 января, стало известно об обнаружении тел семьи из четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних, в квартире дома по улице Эдемана города Канска Красноярского края.

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