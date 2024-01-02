Любовный гороскоп на январь для всех знаков зодиака

Что готовит нам високосный год и Ретроградный Меркурий, — рассказывает индийский астролог и создатель «соулскопа» фото: Getty Images2024-й год пройдет под символом Зеленого Деревянного Дракона, а еще он начинается с понедельника и с Ретроградного Меркурия.