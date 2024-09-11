Соединенным Штатам пора перестать снабжать Украину оружием и перейти к миролюбивой риторике. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Китай потребовал от американцев прекратить вооружать Украину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Молодцы китайское руководство. Честь и слава их лидеру.
Ответить
18 час.
Ирина Черных
"Соединенным Штатам пора перестать снабжать Украину оружием и перейти к миролюбивой риторике." Распоясавшихся осатаневших американских придурков бесполезно уговаривать, они начнут понимать, только когда получат "лопатой по башке".
Ответить
17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Штатам пора сгореть в аду!!!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии