Медведев назвал способ остановить конфликт на Украине: главное за сутки

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, как можно завершить конфликт на Украине, российские бойцы захватили автомобиль ВСУ при попытке врага прорваться в Курскую область, житель Селидово признался, что украинские боевики забирали дома у мирных граждан.