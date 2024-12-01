Обращение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, приуроченное к Декаде инвалидов

Дорогие друзья! Ежегодно в начале декабря в России проводится «Декада инвалидов». Ее основная задача — обратить внимание общества на проблемы тех, кто столкнулся в жизни со сложными испытаниями и вынужден преодолевать немало различных препятствий при выполнении, казалось бы, обычных, будничных действий.