Доступные цены: основные продукты продолжают дешеветь Ирэн ОрлонскаяЦены на основные продукты питания в России продолжают снижаться, что радует потребителей и вселяет надежду на улучшение экономической ситуации.
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