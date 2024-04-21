Китайское издание NetEase рассказало про изменения ранее дружеских отношений между Россией и Финляндией.
NetEase: РФ решила не жалеть Финляндию в ответ на приграничные провокации
Комментарии
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Eduard
Истина:&quot;Страна где размещают чужое ядерное оружие сами находятся на прицеле ядерного удара.Сомнительная тактика,подставлять свое население под удар&quot;!
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12 час.
Eduard
Страна сама себя подставляет под войну.Есть хорошее слово НЕЙТРАЛИТЕТ,оно надежнее придурков из НАТО!
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12 час.
Eduard
Или я гений,или мир из идиотрв,банальности не понимает.Щвейцария была Нейтральная,всё шло через нее никто не угрожал.Предав Нейтралииет она себя подставила и стала большой деревней!
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12 час.
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