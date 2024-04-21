Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ливень
    к 9 маю? неплохо было бы... символично... ибо нех...Риттер: Конфликт ...
  • Ливень
    у вас неруси чего методички не стыкуют? то войну начал то "на на одно нападение не ответил" вы там определитесь уже)))Депутат Журавлев ...
  • Иващенко Елена
    Недавно была в Узбекистане. Много школ, где преподают русский язык. Даже маленькие дети говорят на русском. Взрослые ...В Узбекистане отк...

NetEase: РФ решила не жалеть Финляндию в ответ на приграничные провокации

NetEase: РФ решила не жалеть Финляндию в ответ на приграничные провокации

Китайское издание NetEase рассказало про изменения ранее дружеских отношений между Россией и Финляндией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Истина:&amp;quot;Страна где размещают чужое ядерное оружие сами находятся на прицеле ядерного удара.Сомнительная тактика,подставлять свое население под удар&amp;quot;!
Ответить
12 час.
Eduard
Страна сама себя подставляет под войну.Есть хорошее слово НЕЙТРАЛИТЕТ,оно надежнее придурков из НАТО!
Ответить
12 час.
Eduard
Или я гений,или мир из идиотрв,банальности не понимает.Щвейцария была Нейтральная,всё шло через нее никто не угрожал.Предав Нейтралииет она себя подставила и стала большой деревней!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх