NetEase: РФ решила не жалеть Финляндию в ответ на приграничные провокации

Истина:&quot;Страна где размещают чужое ядерное оружие сами находятся на прицеле ядерного удара.Сомнительная тактика,подставлять свое население под удар&quot;!

Страна сама себя подставляет под войну.Есть хорошее слово НЕЙТРАЛИТЕТ,оно надежнее придурков из НАТО!

Eduard

Или я гений,или мир из идиотрв,банальности не понимает.Щвейцария была Нейтральная,всё шло через нее никто не угрожал.Предав Нейтралииет она себя подставила и стала большой деревней!