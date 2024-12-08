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Писарев о «Спартаке»: «Регресс российских игроков настораживает. Кто‑то помнит, что там есть Игнатов, Зобнин, Зиньковский и Хлусевич? Костяк команды – это иностранцы»

Красно-белые выиграли 6 матчей подряд в Мир РПЛ и с 37 очками занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла.

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