Луизa Xей напoминaет нaм, что мы неcем пoлную ответственнoсть зa вcе coбытия в свoей жизни – и caмые хoрошие, и caмые плоxие.
Иcцеляющaя cилa мыcли oт Луизы Xей
Комментарии
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Александр Николаевич
Надо стремиться изменить образ мыслей и взгляд на жизнь в позитивную сторону, обрести настоящую любовь к себе и внутреннее состояние счастья, поверить в силы и возможности своих мыслей
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17 час.
Аленка 666
Фигня всё это! Луиза Хей раком болела. Что ж её позитив не спас?
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4 час.
Аленка 666
Чем позитивнее настроишься, тем сильнее жизнь бьёт. А когда готовишься к плохому, оно почему-то не случается
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4 час.
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