Иcцеляющaя cилa мыcли oт Луизы Xей

Александр Николаевич Надо стремиться изменить образ мыслей и взгляд на жизнь в позитивную сторону, обрести настоящую любовь к себе и внутреннее состояние счастья, поверить в силы и возможности своих мыслей

Аленка 666 Фигня всё это! Луиза Хей раком болела. Что ж её позитив не спас?