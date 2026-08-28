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Вымышленные вселенные и их обитатели

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Бернар Палисси: творил чудеса из керамики, а закончил жизнь в Бастилии

Бернар Палисси: творил чудеса из керамики, а закончил жизнь в Бастилии

Судьба Бернара Палисси (1510 - 1589/1590) — это история о гениальном мастере, чьи «чудеса» не спасли его от трагического конца.

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