Бернар Палисси: творил чудеса из керамики, а закончил жизнь в Бастилии

Судьба Бернара Палисси (1510 - 1589/1590) — это история о гениальном мастере, чьи «чудеса» не спасли его от трагического конца.
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