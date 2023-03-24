Аргументы недели

98 601 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    да уж,,димон  людей  в  тюрьмы и лагеря  не бросает,,,Медведев на засед...
  • Nikolia Vovchenko
    Автор,а кого бы мог"патриот"-димон "вспомнить"..Только того,кто сделал очень много для страны и тот"кто в пожеланиях ...Медведев на засед...
  • Кира Дун
    А я думаю что он курит что то ! А вы ? Не думаете?Дмитрий Медведев ...

Журналист ван Денски заявила, что Зеленский выступил на саммите ЕС в Брюсселе в резкой и эмоциональной форме

Журналист ван Денски заявила, что Зеленский выступил на саммите ЕС в Брюсселе в резкой и эмоциональной форме

Сотрудница издания Europe Diplomatic Анна ван Денски заявила в пятницу, 24 марта, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Евросоюза в весьма резкой и эмоциональной форме.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх