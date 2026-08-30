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Европейская жара унесла уже больше 30 тысяч жизней

Европейская жара унесла уже больше 30 тысяч жизней

Число погибших во время продолжающейся экстремальной жары в Европе превысило 30 тысяч человек .

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