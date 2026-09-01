Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Петербурге задержали водителя фуры за призывы к экстремизму в интернете

В Петербурге задержали водителя фуры за призывы к экстремизму в интернете

Комментарии обвиняемого в Сети содержали угрозы российским военным. Фото: пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области УФСБ России по Петербургу и Ленобласти пресекла противоправную деятельность гражданина РФ, причастного к публичным призывам к экстремистской деятельности в интернете.

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