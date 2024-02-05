Крупный наркоканал пытались развернуть в Караганде

Департаментом КНБ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, располагавшейся в арендованном частном доме Караганды, сообщает Zakon.
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