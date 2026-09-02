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Татар-информ

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В Подмосковье врачи извлекли из уха девушки крупного живого таракана

В Подмосковье врачи извлекли из уха девушки крупного живого таракана

Врачи извлекли из уха жительницы Подмосковья крупного живого таракана, сообщают РИА Новости. Девушка обратилась к врачам с жалобами на острую боль и ощущение движения в левом ухе.

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