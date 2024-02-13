Масштабные аресты криминальных экстремистов прошли в Туве

СКР и ФСБ привлекли к ответственности 52 участников экстремистского движения АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории РФ), действовавших на территории Тувы, 46 человек заключены под стражу.
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