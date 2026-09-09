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«Челси» отыгрался с 0:2 в Кубке лиги, забив «Лидсу» 4 гола за 12 минут

«Челси» отыгрался с 0:2 в матче 3-го раунда Кубка английской лиги против « Лидса », забив три гола за 7 минут (4:3, второй тайм).

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