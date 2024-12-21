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Закон, порядок, государство

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Экспедиция МЧС России «Безопасная Арктика»: проверка техники в сложнейших условиях

Экспедиция МЧС России «Безопасная Арктика»: проверка техники в сложнейших условиях

Помимо зарекомендовавших себя вездеходов «Трэкол» и «Шерп», различных модификаций «Камазов» и «Уралов» в масштабной арктической экспедиции МЧС России сравнительные испытания пройдут образцы новейшей и уникальной техники, оборудования и снаряжения.

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