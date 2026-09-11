Прогноз погоды в Москве до конца недели: похолодание и кратковременные дожди

В понедельник ожидается резкое снижение температуры до 11–13 градусов в Москве и до 9–14 градусов в области, а также небольшой дождь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АКИТ предложила р...
- МВД России предуп...
- В Общественной па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым