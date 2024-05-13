Китайские кроссоверы DFSK ix5 и ix7 прошли испытания в зимних условиях на севере России Ольга ВайленкоНовые кроссоверы DFSK ix5 и ix7 от китайского автопроизводителя DongFeng, представленные на российском рынке компанией «Моторинвест», прошли серьезные испытания на севере страны.
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